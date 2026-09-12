Напълно преобразена! Княгиня Калина се появи в знаково градче /СНИМКИ/
Внукът на Симеон Сакскобурготски навърши 18 години
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Внукът на Симеон Сакскобурготски навърши 18 години
Представители на 6 държави от Европа ще участват на фестивала тази година
Започват маскарадните игри „Сурва”
Bъв фecтивaлa щe ce вĸлючaт гpyпи oт oблacтитe Coфия, Πaзapджиĸ, Πлoвдив, Шyмeн, Paзгpaд, Cливeн, Ямбoл, Бypгac, Bapнa, Xacĸoвo и Cтapa Зaгopa
В Перник обичаят и костюмите се предават от дядо на внуче В 53 селища се маскират в нощта срещу 14 януари Хиляди артисти в невъобразими костюми напъ...
Стара Загора. Над 800 кукери от цялата страна ще събере традиционния фестивал на маскарадните игри, които ще се вихри този уикенд в Града на липите....
Смолян. Над 200 кукери ще гонят злите духове на традиционните маскарадни игри в село Широка лъка, Смолянско. Проявите за празника "Песпонеделник" ще з...