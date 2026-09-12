Обрат! "Ювентус" уволни Алегри
Наставникът напуска клуба след втори престой начело на "бианконерите"
Следете всички новини, анализи и коментари за Масимилиано Алегри. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Наставникът напуска клуба след втори престой начело на "бианконерите"
Един от най-добрите треньори в Италия в момента Масимилиано Алегри остава начело на "Ювентус". Специалистът, който бе избран от своите колеги за номер...
Ръководството на "Реал" (Мадрид) иска да привлече за старши треньор Масимилиано Алегри и е готово да му предложи заплата от 7 милиона евро на сезон, с...
Наставникът на "Ювентус" Масимилиано Алегри вече е подписал договор с "Челси". Той ще поеме юздите от настоящия мениджър на "сините" Гуус Хидинк през...
"Заслужихме мястото си на финал, и след като сме там, се надявам да спечелим. Смятам че е важно за италианския футбол един от нашите тимове да играе о...
Наставникът на "Ювентус" Масимилиано Алегри призна след 0:0 снощи, че тимът не е показал атрактивна игра срещу "Монако" на четвъртфиналите в Шампионск...
Торино. Масимилиано Алегри е новият наставник на Ювентус, съобщават медиите в Италия. Специалистът е подписал договор за две години. Още снощи се поя...
Милано. Милан потвърди, че Масимилиано Алегри е напуснал поста си на треньор, след три години и половина в клуба. Съобщението за уволнението на спец...
Милано. Бъдещето на Масимилиано Алегри в Милан е под сериозна въпросителна. А фаворит за поста на треньора е Пипо Индзаги твърдят медиите в Италия. "...
Милано. Наставникът на "Милан" Масимилиано Алегри ще напусне клуба след края на сезона и ще поеме "Рома", това заяви президентът на "росонерите" Силви...