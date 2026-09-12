Маша Илиева: "Спящата красавица" е за доброто срещу злото
"Вечният конфликт между доброто и злото в образите на фея Люляк и фея Карабос. Между пролетта и зимата, на която те ми напомнят. Тези неща ме привляк...
Следете всички новини, анализи и коментари за Маша Илиева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Вечният конфликт между доброто и злото в образите на фея Люляк и фея Карабос. Между пролетта и зимата, на която те ми напомнят. Тези неща ме привляк...
Снимките са от репетициите за премиерния спектакъл
София. Изящество, женственост, скандалност, интелект, усърдие, филантропия са част от думите, които стоят до името на балерината Маша Илиева. И въпрек...
Звездата изгледа "Лебедово езеро" в компанията на Маша Илиева