Марто става новият Джаро
Фенове на сериала в Пловдив пожелаха да видят Ивайло Захариев като лошия Няма нищо по-хубаво от трансформациите в киното - клишето настоява лошият да...
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Фенове на сериала в Пловдив пожелаха да видят Ивайло Захариев като лошия Няма нищо по-хубаво от трансформациите в киното - клишето настоява лошият да...
Актьорът Ивайло Захариев утре ще бъде водещ на Великденски арт фестивал в столичния парк "Свети свети Петър и Павел". Ченгето под прикритие дава старт...