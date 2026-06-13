Николета Лозанова нападна жена в столичен мол
Водещата на шоуто "Папараци" Николета Лозанова нападна жена в столичен мол. Оказа се, че тя е бившата журналистка от БНТ и редактор на "Сървайвър" Мар...
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Водещата на шоуто "Папараци" Николета Лозанова нападна жена в столичен мол. Оказа се, че тя е бившата журналистка от БНТ и редактор на "Сървайвър" Мар...