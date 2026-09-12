Всичко за Мартин Йол

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Последни новини Спорт
Утешиха "татко" Йол с милион

Утешиха "татко" Йол с милион

Лондон. Мартин Йол бързо ще забрави кошмарните дни във "Фулъм". Лондончани се погрижиха за това. Те бутнаха в джоба на Йол чек за 990 000 евро неустой...

02 декември | 23:35
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Йол защити капитана Бербатов

Йол защити капитана Бербатов

Лондон. Мениджърът на Фулъм Мартин Йол защити Димитър Бербатов след загубата с 0:2 от Саутхемптън в мача от 9-ия кръг на Висшата лига. Бербатов извед...

27 октомври | 16:58
0 коментара
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Бербо защити Татко Йол

Бербо защити Татко Йол

Лондон. Димитър Бербатов и съотборниците му във "Фулъм" застанаха зад мениджъра си Мартин Йол. Медиите в Англия очакват всеки час новината за освобожд...

07 октомври | 21:35
0 коментара
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Манолев скочи на татко Йол

Манолев скочи на татко Йол

За Бербатов Мартин може и да е татко, но не и за Станислав Манолев. Той скочи на холандеца на път за Страната на изгряващото слънце. "Разочарован съм...

27 май | 21:10
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Йол защити Димитър Бербатов

Йол защити Димитър Бербатов

Мениджърът на "Фулъм" Мартин Йол защити Димитър Бербатов след слабата серия, която записа тимът в края на сезона. Българският нападател бе разкритикув...

08 май | 14:40
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