Утешиха "татко" Йол с милион
Лондон. Мартин Йол бързо ще забрави кошмарните дни във "Фулъм". Лондончани се погрижиха за това. Те бутнаха в джоба на Йол чек за 990 000 евро неустой...
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Лондон. Мартин Йол бързо ще забрави кошмарните дни във "Фулъм". Лондончани се погрижиха за това. Те бутнаха в джоба на Йол чек за 990 000 евро неустой...
Лондон. Мениджърът на Фулъм Мартин Йол отказа да коментира спекулациите евентуалното му уволнение след поредното поражение от началото на сезона, този...
Холандецът проси милост от феновете
"Арсенал" дръпна с 4 т. на върха пред погледа на Анри
Лондон. Мениджърът на Фулъм Мартин Йол поиска подкрепата на феновете. Холандският спец понесе сериозна критика от началото на сезона заради слабото пр...
Лондон. Мениджърът на Фулъм Мартин Йол заяви, че не се страхува от уволнение. Феновете на "котиджърс" поискаха за пореден път главата на специалиста о...
Лондон. Мениджърът на Фулъм Мартин Йол защити Димитър Бербатов след загубата с 0:2 от Саутхемптън в мача от 9-ия кръг на Висшата лига. Бербатов извед...
Лондон. Собственикът на Фулъм Шах Кан даде своята подкрепа на критикувания в последно време мениджър на тима Мартин Йол. Босът заяви пред Daily Mail,...
Лондон. Бившият треньор в Манчестър Юнайтед Рене Моленстийн е отказал оферта на Фулъм. "Котиджърс" са му предложили да стане помощник на Мартин Йол, и...
Лондон. Димитър Бербатов и съотборниците му във "Фулъм" застанаха зад мениджъра си Мартин Йол. Медиите в Англия очакват всеки час новината за освобожд...
Лондон. Мениджърът на Димитър Бербатов във Фулъм Мартин Йол изрази увереност, че тимът няма да изпадне от Висшата лига под негово ръководство. Селекц...
Лондон. Лондон. Мартин Йол е пред уволнение във Фулъм. За негов заместник гласят Рене Мюленстийн , който е бивш помощник на Алекс Фъргюсън в Манчестър...
Лондон. Димитър Бербатов откри головата си сметка за Фулъм за новата кампания с попадението си срещу Евертън при успеха с 2:1 над Евертън в турнира за...
Лондон. Мениджърът на Фулъм Мартин Йол заяви, че е много щастлив, че вече може да разчита на новото попълнение в нападение Дарън Бент. Холандският мен...
За Бербатов Мартин може и да е татко, но не и за Станислав Манолев. Той скочи на холандеца на път за Страната на изгряващото слънце. "Разочарован съм...
Мениджърът на "Фулъм" Мартин Йол защити Димитър Бербатов след слабата серия, която записа тимът в края на сезона. Българският нападател бе разкритикув...
Лондон. Мениджърът на "Фулъм" Мартин Йол заяви, че Младен Петрич по всяка вероятност ще напусне отбора след края на сезона. Холандският специалист зая...
Лондон. Мениджърът на "Фулъм" Мартин Йол защити нападателя Димитър Бербатов и подчерта колко важен играч е българинът за лондончани. Бившият ни наци...