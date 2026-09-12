Двамата Чокови остават в ареста
Специализираният съд остави в ареста Ценко и Мартин Чокови. Кметът на село Галиче беше арестуван заедно с още няколко души по обвинение за участие в г...
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Специализираният съд остави в ареста Ценко и Мартин Чокови. Кметът на село Галиче беше арестуван заедно с още няколко души по обвинение за участие в г...
Синовете на скандалния кмет Ценко Чоков бяха опрадвани от Районния съд в Бяла Слатина по обвинението за побоя в дискотека "Екстази". Мартин и Спас Чок...
Изнасилване с шише е сред най-бруталните разправи, към които прибягвала лихварската бригада на кмета на Галиче Ценко Чоков спрямо длъжниците. Самият у...
Ценко и Мартин Чокови задържани за лихварство и принуда Иззети са пари, документи за покупка на имоти, пълномощни, телефони Скандалният кмет на село...
Районният съд в Бяла Слатина отложи за 20 май делото срещу Мартин Чоков, сина на кмета на Галиче Ценко Чоков. Днес 18-годишният Мартин трябваше да се...
Делото срещу сина на Ценко Чоков - Мартин, започва. Днес магистратите от Бяла Слатина трябва да решат виновен ли е той за побоя над Радослав Илиев, ко...
За по-малко от месец Районната прокуратура в Бяла Слатина е внесла обвинителен акт срещу Мартин Чоков, син на кмета на село Галиче – Ценко Чоков. От...
Мартин Чоков остава на свобода под парична гаранция, съобщи "Конкурент". Окръжният съд във Враца потвърди наложената мярка за 18-годишния син на кмета...
„Моля уважаемия съд да не ме задържа, да мога да си свърша образованието, аз съм невинен, ще се явя на полиграф", заяви синът на кмета на Галиче Ценко...
Кметът на село Галиче Ценко Чоков е готов да емигрира. Причината са провиненията на синовете му. Преди да го направи обаче ще подложи провинилия се Ма...
Синът на Ценко Чоков, който бе обявен за общодържавно издирване, дойде в Районната прокуратура в Бяла Слатина. Това съобщи Нова тв и уточни, че побойн...
Синът на скандалния кмет на село Галиче Ценко Чоков - Мартин Чоков, е обявен за общодържавно издирване, съобщиха за Нова телевизия от прокуратурата въ...