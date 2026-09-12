За трета поредна година в японската столица посрещат пролетта с българският фестивал „Мартеница 2025“
По покана на посолството в празника взеха участие и представители на град Казанлък
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По покана на посолството в празника взеха участие и представители на град Казанлък
С празнично шествие деца представиха на-дългата мартеница
Ето кое метъл величие се присъедини към хилядолетната българска традиция
Зрителите коментират
Няколко неща са абсолютно забранени
Традицията на 1 март да си подаряваме усукани бял и червен конец е от древни времена
Правят събитие: „Да посрещнем пролетта в Япония с българска мартеница“
Сопраното обясни на международнтие си фенове за българските традиции
През 2017-а мартеницата е вписана в списъка на елементите на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО
Дължината и е над дължина над 20 хиляди метра
В Нови Искър жители правят най-дълга мартеница
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел бе уважен със същия жест
По дните от 1 до 22 март гадаели каква ще е годината, мартеницата е символ на обединение на народа
Никой друг народ по света няма подобен обичай
Най-дългата мартеница в света, изработена през миналата година във Видин, тръгва по света, съобщиха от общината в града. В понеделник тя ще бъде показ...
Кметът на Враца Калин Каменов закичи с мартеница 101-годишната баба Сева от село Лиляче. Градоначалникът посети днес столетницата, за да й пожелае лич...
Пинтуро мачка в Кранска Гора, Хиршер взе малката купа Мистерията с кадемлийската мартеница на Линдзи Вон от стартовете за Световната купа в Банско бе...
Гигантска мартеница украси Варна за един от най-обичаните български празници – Баба Марта. Скулптури на Пижо и Пенда с височина над 2 метра са монтира...
Соцлидерът изпрати 1000 писма до ЕП и ЕК Соцлидерът Сергей Станишев избра мартеницата за послание до евродепутатите с молба за подкрепа на България з...
Стара Загора. Мартеница, дълга 3,20 метра, извезаха момичетата и момчетата на II „а" клас на старозагорското основно училище „Кирил Христов" за патро...