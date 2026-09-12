Прима балерината Марта Петкова – лице на PALOMA FASHION
Марта Петкова представя колекцията „Одилия” на дизайнерката Поля Кинова
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Марта Петкова представя колекцията „Одилия” на дизайнерката Поля Кинова
Вълшебна приказка за любовта ще разкажат довечера Марта Петкова и Никола Хаджитанев в "Лебедово езеро". В Софийската опера първите солисти на национал...
Лондон. При огромен успех протича гастролът в Англия на националната ни балетна трупа. Звездите са от две седмици на Острова, като вече са минали през...