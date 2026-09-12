Всичко за Марсиньо

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Последни новини Спорт
"Левски" иска бивш "армеец"

"Левски" иска бивш "армеец"

"Левски" преговаря с халфа Марсиньо, изкарал два сезона в ЦСКА, научи "Стандарт". Техничарят отказа да поднови контракта си с "червените" и цяла проле...

21 май | 19:50
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Марсиньо отива в "Литекс"

Марсиньо отива в "Литекс"

Бразилският техничар на ЦСКА Марсиньо е подписал договор с "Литекс". Техничарят има право на подобна стъпка, тъй като контрактът му на "Армията" изтич...

08 април | 18:35
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ЦСКА гони Марсиньо и още 7

ЦСКА гони Марсиньо и още 7

София. Гонят играчи на ЦСКА през зимната пауза, сред които Марсиньо и още седем. Бразилецът разочарова тотално на последното вечно дерби и ще бъде пус...

20 декември | 19:45
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