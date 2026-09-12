Лудогорец иска шампион на Бразилия
"Орлите" са си харесали дясно крило
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"Орлите" са си харесали дясно крило
"Левски" преговаря с халфа Марсиньо, изкарал два сезона в ЦСКА, научи "Стандарт". Техничарят отказа да поднови контракта си с "червените" и цяла проле...
Бразилският техничар на ЦСКА Марсиньо е подписал договор с "Литекс". Техничарят има право на подобна стъпка, тъй като контрактът му на "Армията" изтич...
Престоят на Томас Черни и Марсиньо в ЦСКА явно приключи. Двамата не попаднаха в групата за гостуването на "Черноморец" днес. Чужденците са с изтичащи...
София. Гонят играчи на ЦСКА през зимната пауза, сред които Марсиньо и още седем. Бразилецът разочарова тотално на последното вечно дерби и ще бъде пус...
София. В ЦСКА няма да могат да разчитат на бразилеца Марсиньо за гостуването срещу "Етър" в двубоя от 22-ия кръг в А група. В групата на "червените" с...