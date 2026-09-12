US посолството: Посланик Рийс приключва мандата си на 28 юли
Посланикът на САЩ в България Марси Б. Рийс приключва мандата си на 28 юли. Това съобщиха за Стандарт от дипломатическата мисия в София. В тази връзка...
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Посланикът на САЩ в България Марси Б. Рийс приключва мандата си на 28 юли. Това съобщиха за Стандарт от дипломатическата мисия в София. В тази връзка...
София. US посланикът на САЩ Марси Б. Рийс и министърът на културата д-р Петър Стоянович подписаха Меморандум между правителствата на САЩ и България, о...
Калифорнийско или от щата Вашингтон - това бе въпросът, който витаеше в резиденцията на посланика на САЩ у нас Нейно превъзходителство Марси Б. Рийс....
"Много благодаря за подкрепата и съчувствието, изразени от българите от всички слоеве на обществото по повод жертвите на трагичния атентат в Бостън в...