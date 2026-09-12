Шофьор на маршрутка изправи косите на пътниците! Жестоко провинение
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Деянието е извършено при условията на повторност
Потресаваща случка на бездушност в Перник
Когато правосъдието е менте, всичко се решава с юмруци и куршуми Преди време станах неволен свидетел как шофьор на маршрутка бе свален от колата на ч...
Същинска улична война се разрази тези дни в София. От спорове между пешеходци и шофьори се стигна и до брутално убийство, свързано с място за паркиран...
София. Трамвай е блъснал маршрутка в района на жк. "Красна поляна" срещу техникума и на 50 метра от трамвайното депо, съобщава БНР. От СДВР съобщиха,...
София. Шофьор на маршрутка номер 10 заплаши с газов пистолет пешеходец в столицата. Инцидентът е станал около 9,35 ч, когато бусът е преминавал кръсто...
София. Шофьор на маршрутка е опрял газов пистолет в главата на пешеходец в центъра на София след скандал за неправилно пресичане. Инцидентът е станал...