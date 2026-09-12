Всичко за Марсело Илиев

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Танев търси пари за Марсело

Танев търси пари за Марсело

Професорът прати писмо до Министерски съвет, чака отговор до вторник Марсело Илиев от ромската махала в Монтана е на път да сбъдне мечтата си да учи...

28 юни | 19:15
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Давид от гетото

Давид от гетото

На фона на позатихналата война в гетото едно момче от ромската махала в Монтана направи за своя етнос онова, което нито десетките ромски организации,...

27 юни | 6:05
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