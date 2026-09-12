Кабинетът дава още 3950 паунда за Марсело (OБЗОР)
Правителството одобри изплащането на 3950 британски лири за настаняване в общежитие на Марсело Илиев, който се обучава в CATS College Cambridge. Момче...
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Правителството одобри изплащането на 3950 британски лири за настаняване в общежитие на Марсело Илиев, който се обучава в CATS College Cambridge. Момче...
Спомняте ли си, драги читатели, момчето от ромската махала "Огоста" на Монтана Марсело Илиев? 15-годишният ученик от гимназията по архитектура и строи...
На днешното си заседание кабинетът реши да подпомогне 15-годишният ученик от Монтана Марсело Илиев, който беше приет в колеж на Кеймбридж. Втората вно...
Няма по-щастлив човек от мен, казва отличникът от Монтана "Няма по-щастлив човек в Монтана от мен!", твърди Марсело Илиев, който благодарение на отпу...
Правителството ще отпусне средства, с които да подпомогне обучението на Марсело Илиев от гр. Монтана. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съве...
Бизнесът ще плати цялото следване на отличникът ром от Монтана Марсело Илиев. Добрата новина дойде по време на дискусията на в. "Стандарт" с кабинета...
Професорът прати писмо до Министерски съвет, чака отговор до вторник Марсело Илиев от ромската махала в Монтана е на път да сбъдне мечтата си да учи...
На фона на позатихналата война в гетото едно момче от ромската махала в Монтана направи за своя етнос онова, което нито десетките ромски организации,...
Бедното момче трябва да намери 5600 паунда до 30 юни, за да замине "Понякога стават чудеса! Моят Марчело да влезе в Кембридж е едно от тях", възкликв...