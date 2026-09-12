Легенда на Лудогорец пред сензационно завръщане
Бразилецът е в Разград от няколко дни
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Бразилецът е в Разград от няколко дни
Марселиньо пред подпис с втородивизионния Витория
Нападателят играе за последно за шампионите срещу Локо (Пд)
Връщането към нормалността беше трудно, тъй като почти три месеца не сме играли, твърди звезда на Лудогорец
Резултатът не е реален, каза играчът на Лудогорец
Двама бразилци попаднаха в състава за мача на "Уембли"
Треньорът разкри, че двамата са заровили томахавката
Радвам се, че нещата с Марселиньо се нормализираха, обяви шефът
Стойчо Стоев продължава да наказва играча
Докато аз съм треньор, той няма да играе, обяви спецът
Когато треньорът реши Марселиньо ще се върне, добави шефът
Говорихме един и той не си взе поука, обяви спецът
Левски олекна с 4000 лева
Нападателят съжалява, че не са победили Байер
Новата звезда в националния отбор Марселиньо обяви, че смята да изпълни една от детските си мечти, след като приключи с "Лудогорец". Голаджията, за ко...
Българският национал Марселиньо направи мечтан дебют за „трикольорите", след като реализира попадение за успеха с 1:0 срещу Португалия. „Какво мога д...
Селекционерът на националния ни тим по футбол Ивайло Петев показа трезва преценка след успеха ни с 1:0 над Португалия в контролата помежду ни. Специал...
Марселиньо и Владо Стоянов са героите на "Ещадио Д-р Мигаляеш Песоа" Страхотна България победи Португалия като гост с 1:0 в приятелски мач, игран в Л...
Марселиньо (вдясно)
Звездата на "Лудогорец" Марселиньо се изказа ласкаво за новия треньор Бруно Рибейро. "Все още не мога да кажа нещо конкретно. Все пак той ни е водил 1...