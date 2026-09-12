Всичко за Марсел Хиршер

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Хиршер се отпуши и на слалом

Хиршер се отпуши и на слалом

Сушата за Марсел Хиршер в стартовете на слалом за световната купа приключи. От третия опит австриецът спечели първа победа за сезона в най-техничната...

06 януари | 19:30
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