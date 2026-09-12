Грип тормози Хиршер преди гигангския слалом
Алберт Попов и Йоан Тодоров ще стартират днес на световното в Оре
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Алберт Попов и Йоан Тодоров ще стартират днес на световното в Оре
Грип мъчи звездата на австрийците
Австриецът спечели гигантския слалом в Аделбоден
Австриецът спечели гигантския слалом във Вал д'Изер
Австриецът Марсел Хиршер е голямата звезда на 44-ото световно първенство по ски в Санкт Мориц. 27-годишният 5-кратен носител на световната купа спечел...
Австрийската звезда в алпийските ски Марсел Хиршер спечели за трети път в последните 4 години приза "Златния скиор - купа Серж Ланг". За 5-кратният но...
Швейцарецът Беат Фойц беше най-бърз в последното спускане от сезона в Световната купа "у дома" в Санкт Мориц. Бронзовият медалист от световното през...
Хенрик Кристоферсен (вдясно) и Марсел Хиршер се пръскат с шампанско след финала в Шладминг
Сушата за Марсел Хиршер в стартовете на слалом за световната купа приключи. От третия опит австриецът спечели първа победа за сезона в най-техничната...
Австриецът Марсел Хиршер отвя всички и спечели гигантския слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини. Двукратният световен вицешампион в дис...
Австрийският ас в световните ски Марсел Хиршер с Atomic спечели и гигантския слалом в Бийвър Крийк и вече има 15 победи в дисциплината, колкото и леге...
Австрийският ас в ските Марсел Хиршер спечели предсрочно четвъртата си поредна голяма Световна купа. Това стана възможно след като прекия му конкурент...
Вейл/Бийвър Крийк. Звездата на Австрия в алпийските ски Марсел Хиршер вече има в актива си и световна титла в алпийската комбинация. Трикратният носи...
Аделбоден. Трикратният носител на големия кристален глобус в алпийските ски Марсел Хиршер (Ав – на снимката) спечели без проблеми и петия гигантски сл...
Загреб. Трикратният носител на голямата световна купа Марсел Хиршер записа пореди си рекорд в ските. Снощи пред 15 000 зрители той спечели слалома на...
Марсел Хиршер завоюва втора победа за сезона, след като спечели гигантския слалом за мъже в Оре (Швеция). Австриецът беше най-бърз и в двата манша с о...
Ленцерхайде. Победно завършиха сезона в световната купа носителите на големия кристален глобус Анна Фенингер и Марсел Хиршер. На финалите в Ленцерхайд...
Марсел Хиршер спечели за трета поредна година слалома в Аделбоден. Австриецът прибра за успеха си 40 000 швейц. франка и излезе начело в класирането...
Алта Бадия. Австриецът Марсел Хиршер спечели гигантския слалом за мъже в Алта Бадия, където се проведе старт за Световната купа по ски-алпийски дисцип...
Леви. Носителят на световната купа Марсел Хиршер спечели без проблеми първия за сезона слалом, който се проведе в Леви (Финл). Той остави на 0,62 сек...