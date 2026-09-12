Мармарай се повреди още на първия ден
Истанбул. Влаковете минаващи по тунела под Босфора бяха ударени от две аварии само за няколко часа още на първия ден от експлоатацията на проекта Марм...
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Истанбул. Влаковете минаващи по тунела под Босфора бяха ударени от две аварии само за няколко часа още на първия ден от експлоатацията на проекта Марм...
Ако стегнем жп мрежата, Германия и Австрия ще пуснат влакове транзит през България
Истанбул. Мегапроектът "Мармарай" в Истанбул приключи поредица от изпитания успешно в неделя и той трябва да бъде готов за откриване наесен след близо...