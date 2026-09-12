20 години по-късно: Марко Матераци призна за удара на Зидан
Постъпката коства на лидера на "петлите" червен картон
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Постъпката коства на лидера на "петлите" червен картон
Марко Матераци пожела успех на Зидан, въпреки конфликта между тях, който предреши спора за световната титла на финала през 2006 г. Скандалджията разка...
Доха. Домакинът на Световно първенство по футбол през 2022 Катар реши да премахне статуята на скандалния удар с глава на Зинедин Зидан срещу италианск...