Слагат нови маркери на дърветата за сеч
До края на месеца всичките държавни горски предприятия ще започнат допълнително маркиране на добитата дървесина с пластмасови пластини с уникален иден...
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До края на месеца всичките държавни горски предприятия ще започнат допълнително маркиране на добитата дървесина с пластмасови пластини с уникален иден...