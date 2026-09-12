Маркиньос подписа с "Пирин"
Офанзивният халф и национал на България, Маркос Антонио Малашиас Жуниор – Маркиньос, подписа договор с ОФК "Пирин", съобщиха от пресцентъра на клуба....
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Офанзивният халф и национал на България, Маркос Антонио Малашиас Жуниор – Маркиньос, подписа договор с ОФК "Пирин", съобщиха от пресцентъра на клуба....
Бразилци от ЦСКА избягаха в Гърция за Великден. Става дума за Маркиньос и Жуан Фелипе. Дуото отпрашило за южната ни съседка, където освен за забележит...
Стресираха ЦСКА с милиони комисиони за нови футболисти. "Червените" харесаха трима нападатели от суперкласа за нивото на българското първенство. Клубо...
София. Най-добрият играч на "Локо" Сф през сезона Маркиньос ще играе в столичното дерби срещу "Славия" за Купата на България, въпреки пропусна трениро...
София. Защитникът на Литекс Илия Миланов и полузащитникът на Локомотив София Маркиньос по всяка вероятност ще бъдат титуляри в последната световна ква...
Силният старт на Маркиньос в "А" група беше отчетен от Любо Пенев и селекционерът върна натурализирания бразилец за решителните квалификации с Армения...
Вдигане на цената или отказ? В ЦСКА се чудеха как да тълкуват думите на считания за сигурен треньор на "червените" Дарки Миланич. Словенецът остава в...