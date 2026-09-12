Всичко за Маркиньос

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Последни новини Спорт
Маркиньос подписа с "Пирин"

Маркиньос подписа с "Пирин"

Офанзивният халф и национал на България, Маркос Антонио Малашиас Жуниор – Маркиньос, подписа договор с ОФК "Пирин", съобщиха от пресцентъра на клуба....

10 юли | 10:36
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Стресираха ЦСКА с милиони

Стресираха ЦСКА с милиони

Стресираха ЦСКА с милиони комисиони за нови футболисти. "Червените" харесаха трима нападатели от суперкласа за нивото на българското първенство. Клубо...

22 декември | 19:30
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Вдигнаха Марки за "Славия"

Вдигнаха Марки за "Славия"

София. Най-добрият играч на "Локо" Сф през сезона Маркиньос ще играе в столичното дерби срещу "Славия" за Купата на България, въпреки пропусна трениро...

05 ноември | 18:45
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