Люк Скайуокър предупреждава украинците при въздушна атака
Озвучаването на англоезичната версия за въздушна атака е неговият начин да помогне
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Озвучаването на англоезичната версия за въздушна атака е неговият начин да помогне
Има още толкова много истории за разказване, вече не им трябвам, коментира актьорът
Фотосите са подписани лично от Харисън Форд и компания