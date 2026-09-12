Мариян Христов се размина с "Левски"
Мариан Христов няма да бъде треньор на юношите на "Левски" до 19 години, отсече шефът на школата на "Герена" Даниел Боримиров. По-рано изтече информац...
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Мариан Христов няма да бъде треньор на юношите на "Левски" до 19 години, отсече шефът на школата на "Герена" Даниел Боримиров. По-рано изтече информац...
София. Футболният отбор "Левски" остава само с един треньор и това е старши треньорът Антони Здравков, съобщиха от ръководството на клуба. Помощн...
София. Техническият директор на "Левски" Христо Йовов и Мариян Христов отново ще сложат бутонките. Двамата са получили покани за благотворителната сре...