Матиас Гьорне гастролира в Стара Загора
Ролята на разказвача във вокалния цикъл на Йоханес Брамс „Хубавата Магелона", е поверена на обичания актьор Калин Врачански След уникалното преживяв...
Следете всички новини, анализи и коментари за Мария Принц. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ролята на разказвача във вокалния цикъл на Йоханес Брамс „Хубавата Магелона", е поверена на обичания актьор Калин Врачански След уникалното преживяв...
Матиас Гьорне
Няма добро бъдеще без осмислено минало, казва световноизвестният баритон
Дъщерята на композитора Константи Илиев иска да свири с оркестър още на 12Когато се увери, че имам талант, ме подкрепи напълно, казва Мария Принц Мар...
Мария Принц, пианистка със световна слава, тези дни отново се завърна в България. Дъщерята на известния ни диригент Константин Илиев, която от 30 годи...
Едно от събитията на музикалния сезон, на което любителите на класиката могат да се насладят, е вторият концерт на Софийската филхармония от цикъла "Н...