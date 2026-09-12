Всичко за Мария Принц

Следете всички новини, анализи и коментари за Мария Принц. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Общество Чудесата на България
Мария Принц свири Моцарт

Мария Принц свири Моцарт

Едно от събитията на музикалния сезон, на което любителите на класиката могат да се насладят, е вторият концерт на Софийската филхармония от цикъла "Н...

28 октомври | 19:14
0 коментара
7867