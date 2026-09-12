Мария Лалева: Няма криза на духа, има криза на свободата
Нарушеното равновесие между духовното и материалното доведе до липса на разбиране и вяра, казва известната писателка
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Нарушеното равновесие между духовното и материалното доведе до липса на разбиране и вяра, казва известната писателка
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