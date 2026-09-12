Всичко за Мария Гроздева

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Мария Гроздева пак е златна

Мария Гроздева пак е златна

Мария Гроздева спечели поредното си злато от Световната купа в Рио де Жанейро, 6 години след последния си успех в Белград. Двукратната шампионка по с...

21 април | 17:40
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Гроздева ще стреля за медал

Гроздева ще стреля за медал

Двукратната ни олимпийска шампионка Мария Гроздева ще се бори за медал на пистолет от световното първенство по стрелба в Гранада (6-20 септември). Об...

02 септември | 17:15
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