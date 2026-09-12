Мама каза истината! Разделени ли са Валери Григоров и Мария Бакалова
Слуховете за тяхната раздяла вървят отдавна
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Слуховете за тяхната раздяла вървят отдавна
Относно връзката й с Валери
След слуховете за раздялата на актрисата и Валери
Тя е една от най-великите, посланик на България и пример за младите, обяви БОК
Високо ниво и страхотна форма в момента
Пращаме 42-ва спортисти на Игрите в Токио
Звездите на спорта се включват в онлаюн кампанията "Резервирай в България"
Звездата ни Мария Гроздева стана първия притежател на новата карта
Българският тим на остана на малко от медалите
Най-успешната ни олимпийка ще стреля заедно със Самуил Донков в Минск
Вижте състезателката ни, която спечели рекордното за България 7-мо участие на Олимпийски игри
Звездата ни победи в Световната купа в Пекин
Двукратната олимпийска шампионка Мария Гроздева се включи във финалния турнир по табла "Пломари 2016" в ресторант "Проя". В първия етап играха всички...
Мария Гроздева спечели поредното си злато от Световната купа в Рио де Жанейро, 6 години след последния си успех в Белград. Двукратната шампионка по с...
Fibank изпрати спортистите ни с лъвче талисман Носителката на пет олимпийски медала Мария Гроздева ще бъде знаменосец на българската делегация по вре...
Най-титулуваната българска спортистка Мария Гроздева сподели любопитен случай в ефира на Дарик радио по случай 22-ия рожден ден на медията. Състезател...
"От този сезон ще стрелям отново с пистолет "Щаер". Тринадесет години бях с "Пардини", сега се връщам към "мерцедеса" на пистолетите, с когото съм пос...
Кампанията на Стандарт ни учи да не забравяме историята, споделя олимпийската шампионка Каквото и да напишем за славната кариера на Мария Гроздева, н...
Двукратната ни олимпийска шампионка Мария Гроздева ще се бори за медал на пистолет от световното първенство по стрелба в Гранада (6-20 септември). Об...
Форт Бенинг. Мария Гроздева остана извън финала на 10 метра пистолет на състезанието от турнира за Световната купа по спортна стрелба във Форт Бенинг,...