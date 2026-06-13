Българин кове млади "чукове"
Българин стана треньор на "Уест Хям". Става въпрос за родения в дупнишкото село Крайници Марио Яньов. Той беше назначен за треньор в школата на "чуков...
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Българин стана треньор на "Уест Хям". Става въпрос за родения в дупнишкото село Крайници Марио Яньов. Той беше назначен за треньор в школата на "чуков...