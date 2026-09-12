Официално: "Ювентус" взе Марио Манджукич
"Ювентус" взе Марио Манджукич от "Атлетико Мадрид". Нападателят струва на италианския гранд 13,6 милиона лири. 29-годишният хърватски национал отиде...
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"Ювентус" взе Марио Манджукич от "Атлетико Мадрид". Нападателят струва на италианския гранд 13,6 милиона лири. 29-годишният хърватски национал отиде...
Мюнхен. Роберт Левандовски бе представен официално като футболист на Байерн Мюнхен. В същото време от клуба разкриха, че Марио Манджукич ще поеме към...
Мюнхен. Байерн Мюнхен ще бъде без Марио Манджукич и Бастиан Швайнщайгер във финала за Купата на Германия срещу Борусия Дортмунд в събота. Нападателят...