28 г. затвор за Заека
София. Марио Любенов - Заека, който е подсъдим за убийството на 17-годишната Мирослава Николова в Перник, бе осъден на 28 години затвор от Софийския а...
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София. Марио Любенов - Заека, който е подсъдим за убийството на 17-годишната Мирослава Николова в Перник, бе осъден на 28 години затвор от Софийския а...
София. Марио Любенов заяви, че не познава Мирослава, нито я е отвличал или убивал. Единственият подсъдим за убийството на Мирослава от Перник - Марио...
Подготвеното похищение и убийство на момчето копирали зверството с Мирослава