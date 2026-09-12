КЗК доказали картел за горива
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува производство за установяване на злоупотреба с господстващо положение и антиконкурентни практики (к...
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Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува производство за установяване на злоупотреба с господстващо положение и антиконкурентни практики (к...
В условия на пазарна икономика няма държавен орган или институция, който може да определя надценката на търговците на горива. Това заяви говорителят н...
Собствениците на данъчните складове диктуват цените на горивата. Това обяви пред Нова тв Марио Гаврилов, говорител на Комисията за защита на конкуренц...
От комисията предлагат глоби и за шефовете на фирми, които участват в картел Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) не може да получи информация...