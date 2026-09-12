Всичко за Марио Гаврилов

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КЗК доказали картел за горива

КЗК доказали картел за горива

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува производство за установяване на злоупотреба с господстващо положение и антиконкурентни практики (к...

25 февруари | 16:10
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