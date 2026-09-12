ЦСКА готви трансферна бомба на годината
Марио е носител на купата от Шампионска лига с Интер
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Марио е носител на купата от Шампионска лига с Интер
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Едно от лошите момчета на футбола Maрио Балотели може да се завърне в "Ливърпул" още през зимния трансферен период, пише Daily Mail. Италианският нап...
Селски тим пожела Балотели в състава си. Става дума за третодивизионния италиански "Лупа Кастели". Бившият национал на "скуадрата" Марко Амелия, който...
Сезонът за Марио Балотели очевидно вече е приключил, след като таранът на "Ливърпул" се отдаде на шопинг в Милано. Самият играч качи снимки на някои о...
Скандалният нападател на "Ливърпул" Марио Балотели е със спрени шофьорски права за 28 дни след нов гаф на пътя. Италианецът трябва да заплати глоба в...
Нападателят на "Ливърпул" Марио Балотели е най-обижданият футболист от Висшата лига в социалните мрежи, "Челси" пък оглавява класацията на клубно ниво...
Капитанът на Ливърпул Стивън Джерард разкритикува Марио Балотели, след като нападателят отне правото на Джордън Хендерсън да изпълни дузпата срещу Беш...
Лондон. Марио Балотели е най-грозен в Англия сочи проучване за св. Валентин. Звездата на "Ливърпул" оглави списък от 3000 играчи, които ритат по терен...
Мениджърът Мино Райола, ще се опита да върне Марио Балотели в "Интер", твърди в. "Гадзета дело Спорт". Според изданието агентът се е свързал с хора от...
За Марио Балотели явно има по-важни неща от среща очи в очи с треньора. Това разкри бившият му наставник в "Интер" Жозе Моуриньо. "Още беше млад. Каз...
Ливърпул. Футболната асоциация на Англия наказа Марио Балотели с един мач и 25 хиляди паунда. Причината е снимка, която Супер Марио публикува в профил...
Скандалджията Марио Балотели не искал да е черен и като дете се боядисвал с розов флумастер. Това разкри неговата бивша учителка Тициана Гати пред анг...
Майка ми е еврейка. Затова, ако обичате, млъкнете, обяви лошото момче на "Ливърпул" Марио Балотели. Той беше забъркан в расискти скандал заради свой п...
Ливърпул няма да може да разчита на Марио Балотели за двубоя срещу Лудогорец в Шампионската лига в сряда, информира Sky Sports. Нападателят се завърна...
Звездата на "Ливърпул" Марио Балотели заяви, че е много доволен от представянето си за "червените" от началото на сезона, въпреки че до момента има са...
Марио има странни обаждания, разкрива Агуеро Интересни факти за Марио Балотели разказа бившият му съотборник в "Манчестър Сити" Кун Агуеро. Полицията...
Неволите за Марио Балотели не спират. Оказа се, че срещу нападателя на "Ливърпул" се води разследване за побой. Твърди се, че той е налетят да удря ж...
Футболистът на "Ливърпул" Марио Балотели за пореден път взриви мира в националния отбор на Италия. Този път той нападна бившия слекционер Чезаре Пран...
Звездата на "Ливърпул" Марио Балотели остана без домашния си любимец - прасето Супер. Малката свиня бе спряна от властите във Великобритания на границ...