Всичко за Марио Балотели

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Селски тим пожела Балотели

Селски тим пожела Балотели

Селски тим пожела Балотели в състава си. Става дума за третодивизионния италиански "Лупа Кастели". Бившият национал на "скуадрата" Марко Амелия, който...

25 юли | 22:40
0 коментара
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Балотели пак сгафи на пътя

Балотели пак сгафи на пътя

Скандалният нападател на "Ливърпул" Марио Балотели е със спрени шофьорски права за 28 дни след нов гаф на пътя. Италианецът трябва да заплати глоба в...

16 май | 22:30
0 коментара
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Пробутват Балотели на "Интер"

Пробутват Балотели на "Интер"

Мениджърът Мино Райола, ще се опита да върне Марио Балотели в "Интер", твърди в. "Гадзета дело Спорт". Според изданието агентът се е свързал с хора от...

27 декември | 19:10
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Наказаха Балотели за расизъм

Наказаха Балотели за расизъм

Ливърпул. Футболната асоциация на Англия наказа Марио Балотели с един мач и 25 хиляди паунда. Причината е снимка, която Супер Марио публикува в профил...

19 декември | 11:53
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Балотели си писа отличен

Балотели си писа отличен

Звездата на "Ливърпул" Марио Балотели заяви, че е много доволен от представянето си за "червените" от началото на сезона, въпреки че до момента има са...

21 ноември | 17:35
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Балотели не спира на катаджии

Балотели не спира на катаджии

Марио има странни обаждания, разкрива Агуеро Интересни факти за Марио Балотели разказа бившият му съотборник в "Манчестър Сити" Кун Агуеро. Полицията...

25 октомври | 16:40
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