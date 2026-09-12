Един премиер тичал до Русе, за да целуне ръка на патриарх Неофит
Емоционален разказ на Емил Велинов
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Емоционален разказ на Емил Велинов
На Марин Райков му изтича поредния мандат, цялата държава се кахъри за него
Мисията ни на Острова не е била информирана
Трудно е с няколко изречения да се даде характеристика за една епоха
Определи действията на руската страна като повод за съжаление
Бoжe, кoлкo ca нaгли, възмути се Тошко Йорданов
От посолството ни във Великобритания заявяват, че посланикът е на всички българи
Марин Райков иска оставка на правителството
По желание на кралицата българският посланик и Елизабет Втора обмениха виждания относно трагедията с 39-те китайски граждани, намерени мъртви в камион
Вечният посланик няма път към България, новобранецът изоставя Борисов в труден момент
Посланикът ни в Рим Марин Райков събра децата от трите български неделни училища в италианската столица на коледно празненство. Над 100 хлапета на наш...
Бившият служебен премиер и бивш посланик във Франция, а понастоящем - в Италия, Марин Райков вчера бе награден със степента Командир на Почетния легио...
Посланикът ни в Рим Марин Райков и съпругата му (вдясно от него) с шефката на културния ни институт Жана Яковлева (вляво) и "Армейска песен"
София. Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ, с който посланикът на България в Италия Марин Райков да бъде назнач...
София. Няма отмяна на визитата на министър-председателя. Той ще посети Италия на 28 май и ще извърши две паралелни визити – едната във Ватикана и друг...
Шампионът с 2 г. условно у нас, обвинител №1 го вика на среща
София. Ивет Добромирова, говорител на служебното правителство на Марин Райков, опроверга твърдения за сделката с печатницата на БНБ, направени от би...
София. Има указ на президента, съгласуван и със сегашното правителство, за назначаването на Марин Райков за посланик на България в Италия. "Указът на...
София. Служебният премиер Марин Райков е изхарчил 7032,73 лв. за пътувания и подаръци в периода13 март – 27 май 2013 г., сочи справка от правителствот...
София. Бившият служебен премиер Марин Райков вече е получил агреман от Италия, с което държавата дава зелена светлина бившият служебен премиер да огла...