Всичко за Марек

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Тежък жребий за "Марек"

Тежък жребий за "Марек"

Волейболният шампион на България „Марек Юнион Ивкони" попадна в тежката предварителна Група „А" на Шампионската лига заедно с руския гранд „Белогорие"...

03 юли | 18:14
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"Славия" не пусна на "Марек"

"Славия" не пусна на "Марек"

"Славия" не пусна аванта на "Марек" и засили дупничани към "Б" група. "Белите" се разправиха за половин час. Фонсека и на два пъти Манзоро се разписах...

08 май | 18:26
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Ергенски запой в "Марек"

Ергенски запой в "Марек"

Ергенски запой си спрегнаха в "Марек" за четвъртата шампионска титла. Дупничани вилняха в столичния клуб "Син Сити" без приятелки и съпруги. Капитанът...

16 април | 17:30
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"Марек" надви "Славия"

"Марек" надви "Славия"

"Марек" победи като домакин "Славия" с 1:0. Двубоят на стадион „Бончук" бе от втория плейофен кръг във втората шестица на шампионата. Рангел Абушев в...

04 април | 18:20
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