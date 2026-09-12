Отиде си легендата на българския футбол
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Петър Колев буквално преобрази тима
Кючуков и неговото поколение стават популярни с европейските успехи
Футболният "Марек" представи новите си екипи в магазина на Sport Depot в Дупница. Всички формации на футболния клуб вече ще играят с престижната марка...
"Марек" удари инженера на втора инстанция Българският волейбол се разтресе само месец преди европейското първенство, на което сме домакини с Италия....
Волейболният шампион на България „Марек Юнион Ивкони" попадна в тежката предварителна Група „А" на Шампионската лига заедно с руския гранд „Белогорие"...
Апелативната комисия към Лицензионната комисия потвърди решенията за неиздаване на лиценз на ЦСКА, "Локомотив" (Сф), "Марек", за което официално и в п...
Антонио Аниете изпревари Мартин Камбуров за върха при голмайсторите "Левски" приключи сезона в А група с категорична победа. На "Георги Аспарухов" "с...
Шампионът в Суперлигата при мъжете "Марек" и първенецът в женското първенство "Марица" потвърдиха участието си във федерацията за европейските клубни...
"Славия" не пусна аванта на "Марек" и засили дупничани към "Б" група. "Белите" се разправиха за половин час. Фонсека и на два пъти Манзоро се разписах...
"Левски" победи Марек с 3:1 в мач от 27-ия кръг на "А" група, игран на стадион "Бончук". В Дупница старши треньорът на "сините" Стойчо Стоев даде поч...
Сектор "В" на "Герена" разпродаден за мача на годината "Левски" ще даде последен шанс в Дупница на играчи, които са нарочени за гонене. Става дума на...
"Хасково" взе опашкарското дерби във втората шестица, след като удари 1:0 у дома "Марек". Разписа се Трифонов след почивката при невероятно меле. Узун...
Ергенски запой си спрегнаха в "Марек" за четвъртата шампионска титла. Дупничани вилняха в столичния клуб "Син Сити" без приятелки и съпруги. Капитанът...
Шампионите от "Марек" ще празнуват в популярна столична дискотека извоюваната титла във волейболното първенство. Днес пък златните медали ще се чества...
"Марек" измъкна след инфарктен пети мач титлата по волейбол при мъжете! Дупничани биха 3-2 гейма "Добруджа" в Добрич и взеха със същия резултата финал...
"Марек" победи като домакин "Славия" с 1:0. Двубоят на стадион „Бончук" бе от втория плейофен кръг във втората шестица на шампионата. Рангел Абушев в...
Баща и син Стоеви един срещу друг за златото в Румъния "Добруджа" - "Марек" ще е финалът в мъжкото ни волейболно първенство. Тимът от Добрич надигра...
Повторен дебют с фланелката на „Берое" направи португалският футболист Алберто Лоузейро. Халфът, носител на Купата на България със старозагорския тим,...
"Черно море" победи "Марек" с 1:0 в първата среща от плейофите във втората шестица на шампионата. Попадението реализира Марчин Бургхард в 45-ата минут...