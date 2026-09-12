Поливане на градини докара режим на водата в две села
Безконтролно поливане на градините с питейна вода е причина за налагане на режим в гърменските села Огняново и Марчево. От ВиК - Благоевград установи...
Следете всички новини, анализи и коментари за Марчево. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Безконтролно поливане на градините с питейна вода е причина за налагане на режим в гърменските села Огняново и Марчево. От ВиК - Благоевград установи...
Нов скандал предизвикаха група млади роми от квартал „Кремиковци" на гърменското с. Марчево и вдигнаха на крак полицията. Навръх Черешова задушница 5-...
Искаме промени в закона, за да браним имота си с оръжие, казва бившият кмет Розен Марчев Все по-тежко става положението за 150-те жители на гърменско...
Резултатите от взетите проби доказаха, че живителната течност е идеална за лечение Вода от река Туфча ще продължи да тече по чешмите на жителите на г...
Марчево. Катастрофа на бензиностанция в гърменското село Марчево се размина без тежко пострадали. Лек автомобил „Фолксваген Голф" в понеделник към 19:...
Благоевград. Над 100 жители на ромския квартал „Кремиковци" в село Марчево се събраха вчера на протестен митинг пред сградата на община Гърмен. Те се...
Благоевград. Стотици жители на ромския квартал „Кремиковци" в село Марчево се вдигат в понеделник на бунт заради съборен молитвен дом. Те ще тръгнат...