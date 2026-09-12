Кенийски триумф на Маратон Варна
Нов рекорд при мъжете на 42 195 м
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Нов рекорд при мъжете на 42 195 м
Състезанието на 12-и май е част от веригата "Бягането като начин на живот"
Надпреварата ще е на 12 май
Четвъртото издание на състезанието ще е на 12 май
Десетки хиляди варненци участваха в невероятния празник и приветстваха участниците в първото лицензирано издание на Маратон Варна. Уникална атмосфера,...