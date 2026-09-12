Десетки деца участваха в маратон на четенето
Маратон на четенето се проведе за поредна година в Народно читалище "Св. Климент Охридски-1922" в Симитли. Целта е да се насърчи общуването с книгите...
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Маратон на четенето се проведе за поредна година в Народно читалище "Св. Климент Охридски-1922" в Симитли. Целта е да се насърчи общуването с книгите...
По повод 23 април – Международен ден на книгата и в рамките на 11-ия Маратон на четеното Регионална библиотека „Дора Габе" в Добрич отличи най-активни...
Добрич. С Маратон на четенето в Добрич отбелязаха Световния ден на книгата и авторското право и на 125-годишнината от рождението на Дора Габе. Надслов...