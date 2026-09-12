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Платиха $918 000 за писмо на Мао

Платиха $918 000 за писмо на Мао

Анонимен купувач плати 918 000 долара за писмо на лидера на Китайската комунистическа партия Мао Дзедун до водача на Лейбъристката партия на Великобри...

16 декември | 18:25
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