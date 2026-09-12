Култ към личността - президентът на Китай засенчи Мао
Историческа резолюция утвърди Cи Дзинпин като равен на основателя на партията и държавата
Следете всички новини, анализи и коментари за Мао. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Историческа резолюция утвърди Cи Дзинпин като равен на основателя на партията и държавата
Анонимен купувач плати 918 000 долара за писмо на лидера на Китайската комунистическа партия Мао Дзедун до водача на Лейбъристката партия на Великобри...
Английска класация вкара няколко британци сред писателския елит Коранът и Библията са сред топ 12 на най-обичаните книги в света Британски анализато...
Президентът се обидил, без да знае, че пакетчето струва $45 хиляди