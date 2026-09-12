Прокурор посочи съдбата на Красимир Горсов за отмъкнатите пари
Следва да бъдат изяснени множество обстоятелства и да се конкретизират много неща
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Следва да бъдат изяснени множество обстоятелства и да се конкретизират много неща
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