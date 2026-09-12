Ману Чао забива в София
Соло поектът му El Chapulín ще бъде представен за първи път в България - само 500 души ще могат да се докоснат до шоуто
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Соло поектът му El Chapulín ще бъде представен за първи път в България - само 500 души ще могат да се докоснат до шоуто
София. Уникален концерт с неповторими изпълнители - това бе шоуто на Ману Чао La Ventura в зала "Фестивална". 52-годишният певец и музикант с испанска...
7-годишните го гледат без пари
София. Миленита ще открие концерта на Ману Чао, който идва за трети път у нас, на 16 септември в зала "Фестивална". Тя ще подгрее с групата си Funky M...
Легендарният музикант и проектът му La Ventura ще се срещнат отново с българската публика на 16 септември в зала Фестивална