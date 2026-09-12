Стана ясно къде се намира повече от 99% от златото на Земята. Може ли да се добива
Учени от Гьотинген откриха в хавайски вулканични скали химически сигнал за материал от границата между ядрото и мантията
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Учени от Гьотинген откриха в хавайски вулканични скали химически сигнал за материал от границата между ядрото и мантията
Камила ще облече държавната роба, която първоначално е била изработена за коронацията на кралица Елизабет през 1953 г.
Когато преди два дни за първи път публикувахме новите програми по история за пети клас, един познат ми каза "Ей, ами то така беше по мое време". Просл...