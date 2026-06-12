Билетите за Мейуедър - Пакио разпродадени за 15 минути, стаите - за 3
Билетите за дългоочаквания боксов двубой между Флойд Мейуедър и Мани Пакио бяха разпродадени за 15 минути, информира mma.bg. Сблъсъкът между двамата б...
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Билетите за дългоочаквания боксов двубой между Флойд Мейуедър и Мани Пакио бяха разпродадени за 15 минути, информира mma.bg. Сблъсъкът между двамата б...
Световният шампион в две различни категории Флойд Мейуедър от САЩ ще обяви на нарочна пресконференция, че дългоочакваният бой със световния шампион по...