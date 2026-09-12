Всичко за Манекенка

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Кандис Суонепол чака дете

Кандис Суонепол чака дете

Супермоделът на "Victoria's Secret" Кандис Суонепол обяви със снимка в Инстаграм, че е бременна с първата си рожба. На фотоса южноафриканската красави...

22 март | 3:05
0 коментара
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Секси над 40: отговорът

Секси над 40: отговорът

Почти 100 процентова успеваемост показаха читателите ни. Да, това е немската манекенка Хайди Клум. На 42 години тя изглежда ослепително. И то след два...

21 януари | 15:19
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Ева се поддържа с водка

Ева се поддържа с водка

Ню Йорк. Ева Херцигова разкри, че тайната на хубостта й се крие... във водката. Манекенката обаче не пие алкохола, а плакне с нея косата си. Тя пренеб...

03 януари | 18:00
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