Тотална промяна! „Викторияс Сикрет“ представи необходимото на всяка една жена
Модно събитие и премиера на филм
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Модно събитие и премиера на филм
Така се осигуряват социална дистанция и приятна атмосфера
Цюрих. Манекените в магазините не изглеждат като хората по улиците, но това може да се промени. Организацията Pro Infirmis създаде серия манекени по м...
Използват техниките на тв шоуто "Разбивачи на митове"