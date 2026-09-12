Манатарката. Царицата на гъбите
4 лесни рецепти как да я включите в менюто си
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4 лесни рецепти как да я включите в менюто си
Вижте как да приготвите ризото с манатарки и пай с диви гъби
До 100 лева надница си докарват гъбарите в Кюстендилско. През последните дни те събират предимно манатарка и пачи крак. За килограм качествени гъби от...
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