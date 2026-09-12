Хвърчи ламарина! Непълнолетен блъсна пешеходец в Търновско
Няма сериозно пострадали
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Няма сериозно пострадали
Автомобилът е собственост на 40- годишен мъж
13-годишният е съпричастен и към още две противозаконни отнемания на леки автомобили
Благоевград. Невръстен крадец успя да обере дома на комшии в гърменското село Долно Дряново. Сигнал за кражба в РУП – Гоце Делчев подали стопаните на...
Кърджали. 11-годишен подкарал семейния "Фиат" и катастрофирал в кирковското село Първица в петък около 18 часа, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Мом...
Габрово. Полицията задържа 38-годишен мъж, саморазправил се с малолетно лице. На 07.05.2013 г., в 19.30 ч., в РУП-Севлиево е получен сигнал, че полови...