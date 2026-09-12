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13-годишен хлапак обра комшии

13-годишен хлапак обра комшии

Благоевград. Невръстен крадец успя да обере дома на комшии в гърменското село Долно Дряново. Сигнал за кражба в РУП – Гоце Делчев подали стопаните на...

15 юни | 10:17
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