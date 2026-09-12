Скандал с малките матури. Подменени диктовки
Директори и квестори с дисциплинарни наказания
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Директори и квестори с дисциплинарни наказания
Отговорите ще се пренасят на отделна бланка - това може да доведе до много технически грешки, опасяват се родители и учители
Цената на водата се повишава, а качеството не мърда, това е несправедливо, каза Диана Ковачева
Според нея в COVID обстановка има риск да се събират децата
Те са рутинни изпити, каза Таня Михайлова
Продължителността на изпита е 1 учебен час, а за децата със специални потребности - 2 часа
София. Резултатите от външното оценяване за 7 клас може да бъдат проверени на адрес http://7klas.mon.bg, съобщиха от Министерството на образованието и...
Днес ще се проведе последното външно оценяване за четвъртокласниците, като учениците ще трябва да демонстрират знания по предмета по "Човек и общество...