Камерън Диас с признание за най-лоша актриса
Камерън Диас и Кърк Камерън получиха признанието за най-лоша актриса и най-лош актьор на тазгодишните 35-ти антинагради "Златна малинка", предаде Ройт...
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Камерън Диас и Кърк Камерън получиха признанието за най-лоша актриса и най-лош актьор на тазгодишните 35-ти антинагради "Златна малинка", предаде Ройт...