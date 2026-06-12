Масов палеж на камиони в Стара Загора
Четири камиона и три багера са били запалени във фирмена база в Стара Загора, предаде БГНЕС. На 21 февруари в 22.22ч. в Първо РУП – Стара Загора е по...
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Четири камиона и три багера са били запалени във фирмена база в Стара Загора, предаде БГНЕС. На 21 февруари в 22.22ч. в Първо РУП – Стара Загора е по...