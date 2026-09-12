Тросковският манастир- построен с мляко, захар и яйца
Уникален древен манастир, събарян и опожаряван няколко пъти, но оцелял през вековете, привлича все повече туристи в полите на Малешевска планина. Свет...
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Уникален древен манастир, събарян и опожаряван няколко пъти, но оцелял през вековете, привлича все повече туристи в полите на Малешевска планина. Свет...
Полицаи от Сандански проведоха акция срещу отглеждането на канабис в селата в Малешевска планина. Служителите на реда откриха марихуана в местността...
Благоевград. Затворената граница с Македония е причина за обезлюдяването на десетки села в Малешевска планина. Местните хора се бунтуват, че браздата...