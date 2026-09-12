Индийски танцьори ще участват на фестивал в Малешево
Малешево. Ансамбли от цял свят ще са част от 11 издание на Международния фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува", който ще се проведе от 24 до 26...
Следете всички новини, анализи и коментари за Малешево Пее И Танцува. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Малешево. Ансамбли от цял свят ще са част от 11 издание на Международния фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува", който ще се проведе от 24 до 26...
Благоевград. Планина Малешево запя и затанцува за десета поредна година с гласовете и таланта на 2900 самодейци. Певци, танцьори и музиканти от 18 обл...
Благоевград. 3000 самодейци се вихрят в десето издание на най-голямото фолклорно събитие в Пиринския край "Малешево пее и танцува". Двадесет области о...
Струмяни. Десетото юбилейно издание на Международния фолклорен фестивал „Малешево пее и танцува" ще получи подкрепа и от известни художвици и скулптор...
Струмяни. Четири ансамбъла от Албания, над 10 от Македония, по един от турския град Бурса и от Украйна вече са заявили участие в юбилейното X-то изда...