Простреляна носителка на Нобел вдигна сватба
Малала Юсуфзай се взела с партньора си с мюсюлманска церемония в Бирмингам
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Малала Юсуфзай се взела с партньора си с мюсюлманска церемония в Бирмингам
Осло. Днес ще бъде връчена Нобеловата награда за мир на Малала Юсуфзай и Кайлаш Сатяртхи. Тържествената церемония по традиция ще се проведе в норвежка...
Наоми Кембъл сътвори страхотен гаф, който веднага й навлече гнева на социалните мрежи, пише "Мирър". В стремежа си да бъде в крак с актуалните събития...
София. Изложба, посветена на 25-ата годишнина на Наградата „Сахаров" за свобода на мисълта на ЕП, ще бъде открита на 16 декември в Народния театър „Ив...
Това се случва точно 1 г. след като ООН обяви ден в нейна подкрепа
Младата правозащитничка бе приета в Овалния кабинет
Пакистанската ученичка Малала Юсуфзай, която бе простреляна от талибани заради своята борба за правото на жените да учат, стана носител на наградата "...
Ню Йорк. Пакистанската ученичка и правозащитничка Малала Юсуфзай, която в края на миналата година беше простреляна от талибани в главата и оцеля по чу...