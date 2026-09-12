Всичко за Малала Юсуфзай

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Наоми стана за смях

Наоми стана за смях

Наоми Кембъл сътвори страхотен гаф, който веднага й навлече гнева на социалните мрежи, пише "Мирър". В стремежа си да бъде в крак с актуалните събития...

12 октомври | 20:00
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