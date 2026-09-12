Връчват Нобеловата награда за мир на Малала и Кайлаш

Осло. Днес ще бъде връчена Нобеловата награда за мир на Малала Юсуфзай и Кайлаш Сатяртхи. Тържествената церемония по традиция ще се проведе в норвежка...