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Сражения до боинга

Сражения до боинга

Военните щурмуваха Донецк и обстрелваха летището и жп гарата, Киев отрича Донецк. Опълченците и украинската армия продължиха сраженията помежду си на...

21 юли | 19:55
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